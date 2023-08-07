Украинец из Белгородской области получил 12,5 лет тюрьмы за госизмену

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Белгородский областной суд вынес приговор уроженцу Украины Виталию Кривошлыке по обвинения в госизмене. Мужчина получил 12,5 лет тюремного заключения, сообщается на сайте суда.

Судом установлено, что 45-летний житель Белгородской области, уроженец Украины, по заданию иностранной разведки собирал сведения о передвижении военной техники и российских военнослужащих по территории Белгородской области, — говорится в заявлении.

После сбора данных он передавал их СБУ через электронную связь. Кривошлыка признал свою вину и раскаялся в содеянном. При решении об избрании наказания суд принял во внимание это смягчающее обстоятельство, а также то, что подсудимый активно сотрудничал со следствием и имеет малолетнего ребенка.

Лефортовский суд Москвы взял под стражу Кривошлыку по делу о госизмене в начале мая текущего года. В пресс-службе суда сообщили, что дело маркировано грифом «совершенно секретно». По этой причине подробности состава преступления и обвинения не разглашаются.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года в Москве были арестованы 15 человек в рамках уголовных дел о государственной измене. Такое число фигурантов стало рекордным за последние пять лет.