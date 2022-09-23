«Угрожали вынести дверь»: в Петербурге принесли повестку умершему В Петербурге принесли повестку умершему девять лет назад человеку

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

В Санкт-Петербурге полицейские пришли в квартиру к женщине, чтобы передать повестку умершему дяде, сообщает «Медиазона» (внесена в реестр СМИ-иноагентов). По ее словам, родственник скончался еще в 2013 году, однако это не остановило сотрудников правопорядка.

Инцидент произошел вечером 22 сентября. Как утверждает женщина, полицейские пытались пробраться в квартиру на протяжении 15 минут.

Она (сотрудница полиции. — NEWS.ru) угрожала вызвать МЧС, чтобы вынести дверь. В общем, мы открыли им, — поделилась женщина.

Ранее в Минобороны рассказали, что за неявку в военкомат по повестке уголовное наказание не предусмотрено. Однако можно получить штраф от 500 рублей до 3000. Таким образом в ведомстве ответили на вопрос, что делать человеку, если ему пришла повестка, а он находится за границей.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев уточнил, что ошибки в военкоматах случаются из-за спешки с выполнением задач, поставленных в рамках мобилизации. По его словам, в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.