Уголовное дело завели в Татарстане после нападения собаки на девочку Mash Iptash: дело завели в Татарстане после нападения собаки на девочку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уголовное дело завели в Татарстане после нападения собаки на девочку, передает Telegram-канал Mash Iptash. По его данным, хозяев животного разыскивают правоохранители.

О ЧП стало известно накануне. В Казани собака породы стаффорд укусила девятилетнюю девочку у Комсомольского озера в микрорайоне Дербышки. У ребенка разорвано бедро и предплечье. Уточняется, что ребенок вместе со сверстниками был на тренировке по дзюдо. Дети бегали по пляжу под присмотром тренера. На противоположной стороне отдыхала компания с собакой. Животное было без привязи и без намордника.

Ранее в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа собака укусила восьмилетнего мальчика за ягодицу. Следователи завели уголовное дело по факту нападения животного. Мальчика около школы № 6 окружила стая псов, но укусила только одна из собак. Она практически оторвала ему кусок кожи. Поскольку агрессивная собака оказалась бездомной, ответить за инцидент, предположительно, придется органам власти и подрядчикам, ответственным за отлов безнадзорных животных. К разбирательству присоединились органы прокуратуры.

До этого в подмосковном Королеве 49-летнего мужчину укусила за половой орган собака. По его сведениям, мужчина, будучи пьяным, начал дразнить во дворе пса, который в итоге и укусил его за промежность.