Уголовное дело завели на пансионат-«концлагерь» для пожилых в Красноярске В Красноярске возбудили уголовное дело из-за нарушений в пансионате для пожилых

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Уголовное дело завели следователи после публикаций в СМИ о работе частного пансионата для пожилых людей в Красноярске: о стариках никак не заботились, многие умирали вскоре после поступления в учреждение. Во время проверки стало известно, что медицинской лицензии у пансионата под названием «Валентина» нет, пишет пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Кроме того, установлены нарушения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований порядка оказания социального обслуживания, — сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время пансионат закрыт. Расследование ведется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Как пишет NGS24, подозрительная сеть пансионатов для престарелых работает не только в Красноярске, но еще в пяти крупных городах Сибири. При этом ранее пансионат в Красноярске закрывали, однако он почти сразу же открылся по другому адресу.

Сибирячка Светлана не могла ухаживать сама за 82-летним отцом с онкологией и обратилась в учреждение.

Когда я его увидела, то была в шоке. Каким я его оставляла и каким он стал… Он сидел в кресле-каталке, запрокинув голову, абсолютно никакой. У него на теле появились пролежни, на кровати не было постельного белья. При мне персонал кинулся собирать ему кровать. Я заставила их померить отцу давление, оно было очень низкое, — вспоминает женщина.

На следующее утро после этого он скончался в результате отека мозга.

Сиделка из Петербурга, нанятая для присмотра за пожилым мужчиной, похитила денежные средства с банковских карт 85-летнего подопечного. 37-летняя женщина украла у него 273 тысячи рублей.