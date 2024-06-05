Угольная промышленность Донбасса получит финансирование Минэнерго: инвесторы намерены вложить в угольные шахты ЛДНР свыше 25 млрд рублей

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Инвесторы планируют вложить в угольную промышленность Донбасса в период 2024–2028 годов более 25 млрд рублей, сообщило Минэнерго России в своем Telegram-канале. Отмечается, что соответствующие соглашения о передаче в аренду инвесторам шахт в регионе были подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума.

Сообщается, что документы были подписаны между ООО «Торговый дом „Донские угли“» и Луганской Народной Республикой, а также между ООО «ГОК Энергококс» и Донецкой Народной Республикой. В ЛНР инвестору передадут пять шахт и ряд вспомогательных производств, в то время как в ДНР инвестирующая компания получит одну шахту.

Планируемые инвестиции в шахты ДНР и ЛНР в период 2024–2028 годов составят более 25 млрд рублей. Они будут направлены на обеспечение безопасных условий труда работников, модернизацию оборудования и повышение заработных плат шахтерам, — сказано в сообщении.

Присутствовавший при подписании соглашений замминистра энергетики Евгений Грабчак отметил, что инвесторы уже управляют угольными предприятиями в ЛДНР. За время своей работы они зарекомендовали себя как ответственные компании, приоритетным направлением которых является развитие угольной отрасли в Донбассе, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что участниками ПМЭФ-2024 стали делегации новых российских регионов. Так, Донецкая и Луганская народные республики представили тематические стенды со своими достижениями.