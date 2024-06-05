Новые регионы представили свои достижения на ПМЭФ ДНР и ЛНР презентовали на ПМЭФ стенды со своими достижениями

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Участниками Петербургского международного экономического форума стали делегации новых российских регионов, передает корреспондент NEWS.ru. Так, Донецкая и Луганская народные республики представили тематические стенды со своими достижениями.

ДНР выбрала для своей презентации сдержанные темные оттенки. Представители региона подготовили брошюры, в которых рассказывается об успехах аграрного сектора республики. Вместе с этим отмечается, что регион предоставляет ряд важных льгот благодаря свободной экономической зоне. Например, налог на прибыль там равен 0%. Кроме того, ДНР может похвастаться развитием транспортной инфраструктуры.

В свою очередь представители ЛНР доставили на ПМЭФ много мясных деликатесов, а также сладости. Упаковка пряников была посвящена 10-летию Русской весны.

Запорожская и Херсонская области в прошлом году были представлены стендами на ПМЭФ. Однако в текущем году регионы решили обойтись только присутствием своих делегаций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за основанное на равноправии и взаимной выгоде деловое сотрудничество, такой сигнал Москва хочет послать мировому сообществу Петербургским международным экономическим форумом. Россия развивается темпами выше среднемировых, отметил он. Песков подчеркнул, что ПМЭФ традиционно вызывает большой интерес как у отечественного, так и у зарубежного бизнеса.