Угольная буря испортила жителям Кузбасса выходные Появилось видео с угольной бурей в Кузбассе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Очевидцы поделились видео с угольной бурей, которая настигла Кузбасс в воскресенье, 30 июня. На представленных Telegram-каналом Mash Siberia кадрах видно, как пыль затянула небо, а разбушевавшийся ветер не планирует прекращаться. Непогода настигла даже отдыхающих у местного водоема.

Буря стала пыльной из-за отвалов. По данным источника, особенно досталось Киселевску. Город затянула черная пелена. Местным жителям рекомендовали сидеть дома с закрытыми окнами.

Один из очевидцев снял видео с балкона многоэтажного дома. В ролике небо затянуто черными облаками. Видимость пропадает в глубине частного сектора. Деревья ходят из стороны в сторону, как при сильном урагане.

Ранее стало известно, что в начале следующей недели жителей и гостей Санкт-Петербурга может ждать непогода. В МЧС России предупредили об изменениях с 1 июля. Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день ожидаются ливни, грозы и град. Петербуржцев также настигнет сильный ветер. Скорость порывов дойдет до 20 метров в секунду.

Москвичам, напротив, обещали тепловой рекорд в первую неделю июля. Воздух в столице прогреется выше отметки +30 градусов.