Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Башкирия

В Уфе заведующий отделением реанимации клиники БГМУ начал вести дневник о буднях «врачей-коронавтов», пишет mkset.ru . По его словам, в костюмах полной защиты медики похожи на космонавтов и каждый их выход сравним с выходом в открытый космос. Однако, несмотря на усталость, они готовы продолжать свою работу.

Ставропольский край

Адвокат Руслан Калоев прокомментировал ситуацию с митингов во Владикавказе журналистам newstracker.ru . По его словам, основную волну негатива вызвали работающие предприятия главы региона Вячеслава Битарова. При этом требования по самоизоляции для населения идут на уровне режима ЧС. Однако никаких, соответствующих такому положению, мер по поддержке людей местное правительство не предпринимает.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде на подъездах появились плакаты от местных ТСЖ с требованием оставаться дома из-за смертельной опасности. Как пишет newsnn.ru , также жителей предупредили, что за выход из квартир полиция может привлечь к ответственности.

Омская область

Жительница Черлакского района Омской области, относящаяся к категории сирот, пытается получить квартиру не в аварийном доме. Как сообщает gorod55.ru , жилье ей предоставили в 2013 году в районном поселке Черлак. Эксперты выявили многочисленные недостатки из-за низкого качества проекта жилого дома и признали его аварийным. Прокуратура обязала чиновников Минимущества предоставить женщине другое жилое помещение, взамен утраченного.

Волгоградская область

Волгоградцы смогут пользоваться просроченными паспортами и водительскими правами, пишет портал novostivolgograda.ru . Действительными будут считать документы, у которых срок истёк или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года. А граждане РФ, достигшие 14 лет, которые должны были получить свой первый паспорт, но не смогли из-за пандемии, они смогут сделать это позже.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татарстан

В Татарстане нашли свалку с документами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей почти на 4 тысячи кв.м. Как сообщает inkazan.ru , в документах была информация о предприятиях из четырех городов республики. По факту несоблюдения требований охраны окружающей среды было возбуждено административное расследование.

Приморский край

Приморец пробежал 100 километров вокруг кровати, готовясь к марафону. Как пишет vostokmedia.com , молодой человек потратил на это 10 часов 19 минут. Отмечается, что он готовился к ультрамарафону на 250 километров по пустыне Сахара. Мероприятие должно было состояться в апреле, однако было перенесено из-за пандемии коронавируса на более поздний срок.

Ростовская область