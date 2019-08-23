Теплоходы «Комета», строящиеся в Крыму, могут представлять опасность для отдыхающих, а также угрожают обитателям моря — дельфинам, рассказали News.ru эксперты в области судостроения и биологи, специализирующиеся на морских животных.

В конце июня текущего года министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта озвучил планы по созданию на судостроительном заводе «Море» близ Феодосии четырёх пассажирских теплоходов на подводных крыльях «Комета 120М». Корабль разработан в Рыбинске в 2017 году и является улучшенной версией выпускавшегося на Феодосийском заводе в 1964–1981 годы и на Потийской судоверфи в 1962–1992 годы одноимённого теплохода. У крымчан уже есть предварительная договорённость с рыбинским заводом «Вымпел». Часть кораблей серии намерены построить в Крыму, остальные — в Ярославской области.

Профиль завода «Море» — суда на воздушной подушке, десантные корабли амфибийного типа «Зубр», скоростные «Ракеты», «Восходы». Начиная с прошлого года предприятие проводит модернизацию. Министерство промышленной политики полуострова готово потратить на эти цели около 1 млрд рублей. Однако «Кометы» на подводных крыльях могут представлять угрозу для человека и морских животных, считают эксперты.

Очевидный минус проекта — запредельный шум от работы двигателя. Возможно, современные дизели шумят не так громко. Но подводное крыло не оставляет шансов на спасение обитателям моря, в первую очередь дельфинам, которые любят плыть впереди корабля и пересекать его курс. «Кометы» плывут быстрее [дельфинов], — рассказывает ведущий конструктор СибНИА им. С.А. Чаплыгина Владимир Яковлев.

По словам собеседника, использование подводных крыльев не отвечает современным требованиям безопасности. Под водой могут находиться так называемые топляки, полузатонувшие предметы, брёвна или доски, не говоря о полузатонувших лодках или катерах. Такое препятствие зачастую недоступно для обнаружения локатором.

Корабль на динамической воздушной подушке может пройти над пловцами и напугает их, возможно, контузит, а судно на подводных крыльях перерубит пловца пополам и не заметит, — заключил Яковлев.

Сегодня единственная «Комета 120М» ходит между Ялтой и Севастополем, перевозя за рейс до 120 пассажиров. Время в пути — 2 часа, стоимость билета для взрослых 500 рублей.

Такое судно может нести угрозу как людям, так и дельфинам. Особенно при резком наращивании скорости. Если теплоход идёт 15 км/ч, то дельфин может его сопровождать, плыть впереди. Что будет, если «Комета» сделает рывок? — вопрошает ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ Юрий Стародубцев.

Для безопасности морских обитателей имеет значение длина судна, размеры подводных крыльев и другие характеристики. Чем большая часть теплохода находится в воде, тем опаснее, заключает биолог.

Дельфины уходят на глубину 2–3 метров, а когда охотятся, опускаются до 10–​12 метров. Морское животное может не заметить «летящее» на него судно. При скорости 65 км/ч (скорость теплохода) ни человек, ни рыба не уйдёт от столкновения, — посетовал эксперт.

По словам Яковлева, сегодня есть более безопасные варианты судоходства — аналогичные проекты кораблей на динамической воздушной подушке.

Такие суда не создают ударную волну и не калечат рыбу по курсу движения, имеют в разы большую скорость при одинаковом расходе топлива и грузоподъёмности, — уверен он.

Однако военный историк Александр Широкорад отметил, что скоростные теплоходы на данных направлениях экономически выгодны и в принципе безопасны.

История знает случаи наезда «Комет» на людей, но не стоит забывать, что речной транспорт отличается от морского. Все корабли такого типа выходят перпендикулярно берегу и первые 200–300 метров идут не на «крыле», а в обычном режиме, с малой скоростью, как обычное судно. А купальщиков за 200 метров быть не должно. Разве что какие-нибудь боевые пловцы, — поделился Широкорад.

Собеседник отметил, что «Кометы» неплохо себя показали на Рыбинском водохранилище. Пассажиры вместо восьми–девяти часов по суше добирались по воде до Ярославля за два. Корабли сегодня до сих пор используют на тур-маршрутах в Греции, Турции, Италии.

Дельфины — довольно интеллектуальные существа и близко к судам не подходят. Играют, но вдалеке. Я ни разу не видел, чтобы они подплывали совсем близко и попадали под винты. Может быть, какая-то мелкая рыбёшка, — высказался военный историк.

В данном случае судоходство представляет такую же опасность для морской фауны, что и автомобильный трафик для городского жителя. Да, безусловно, вероятность столкновений и определённого риска для обитателей морских глубин существует, но она настолько мала, что ею можно пренебречь, — полагает завлабораторией техники подводных исследований и испытаний, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Константин Рогинский.

Эксперт заметил, что строящиеся «Кометы» относятся к судам с динамическим принципом поддержания. Это означает, что на высокой скорости при работе двигателей на максимальных оборотах корабль за счёт подъёмной силы, создаваемой подводными крыльями, поднимается над водой. При этом площадь контакта теплохода с водой значительно уменьшается и подводный шум обуславливается, в основном, шумом работающих винтов.