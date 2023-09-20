Учителя палками отбили школьницу от педофила в лесу Во Владивостоке учителя отбили школьницу от педофила в лесу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во Владивостоке преподаватели палками отогнали педофила от девятилетней школьницы, которую 39-летний мужчина чуть не изнасиловал в лесу, пишет Telegram-канал SHOT. Предположительно, насильник схватил девочку за руку, когда она шла в школу через парк, потащил вглубь деревьев и успел раздеть.

Девочка начала кричать и звать на помощь, ее услышали другие дети, которые рассказали учителям, и те прибыли на место. Увидев педофила, педагоги отогнали его палками и скрутили, дождавшись приезда полиции.

Задержанным оказался житель города Артема Приморского края, уже имеющий ряд судимостей. Педофил был судим за насильственные действия сексуального характера и побои, трижды за кражу и дважды за грабеж.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на региональный СК, против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о похищении ребенка с применением насилия и покушении. В ходе расследования также дадут оценку действиям лиц, которые должны были осуществлять надзор над задержанным, который недавно освободился из колонии.

Ранее в Ленинградской области в городе Кировске задержали 54-летнего преподавателя игры на гитаре, подозреваемого в совращении несовершеннолетней ученицы. Предположительно, учитель на протяжении пяти лет растлевал девочку во время занятий у себя в квартире, а также на рабочем месте в музыкальной школе.