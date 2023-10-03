Учитель ударил второклассника по лицу на уроке физкультуры в Барнауле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одной из школ Барнаула родители учеников потребовали сменить учителя физкультуры и написали на него заявление в полицию, сообщает «КП-Новосибирск». Поводом для недовольства стал скандал на одном из уроков, когда педагог дал пощечину восьмилетнему ребенку за плохое поведение, пишет издание.

Как рассказала мать второклассника, у него было освобождение от занятий физкультурой, поэтому он с одноклассником сидели на скамейке и баловались. Преподаватель сначала сделал замечание, а затем подошел и ударил ребенка по щеке. Когда мальчик вернулся домой, он рассказал матери о случившемся.

Я пошла в школу разбираться, но результата это не принесло. Мне сказали, что учителя физкультуры сейчас нет, запись с камер из спортзала сейчас посмотреть тоже нельзя. Сказали, что будут разбираться, — рассказала женщина.

По ее словам, позже ей удалось посмотреть видеозапись, однако сам момент инцидента на ней почему-то отсутствовал. Как рассказала женщина, на кадрах видно, как учитель уводит одного ребенка в угол, подходит к другим детям, после чего запись обрывается. В школе заявили, что с камерами видеонаблюдения произошли неполадки. При этом сам педагог отрицает факт происшествия.

Женщина добавила, что этот случай рукоприкладства учителя физкультуры уже не первый.

Мы написали заявление в полицию. Вместе с нами это сделала еще одна женщина. Ее ребенка тот же педагог толкнул, а потом ударил. Мальчик рассказал маме про это только после нашего инцидента, потому что раньше боялся, — объяснила мать второклассника.

Как сообщает издание, родители второклассников также написали совместное заявление на имя директора школы с требованием сменить учителя физкультуры.

Ранее адвокат Вадим Багатурия рассказал, что учитель имеет право выставить ребенка из класса для предотвращения недобросовестного поведения. По его словам, педагог должен записать в дневник замечание и вызвать родителей в школу.