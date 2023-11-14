Учитель калужской школы ударила подростка пеналом из-за телефона Учитель калужской школы ударила ученика пеналом и тетрадями за смартфон на уроке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Педагог калужской СОШ № 51 ударила ученика пеналом и тетрадями из-за пользования смартфоном на уроке, сообщает Telegram-канал «Подъем». По словам сотрудников администрации школы, по факту инцидента проводится проверка, однако никаких жалоб от родителей подростков не поступало. При этом они напомнили, что использование телефонов в школе запрещено указом регионального Министерства образования.

Инцидент в калужской школе произошел на прошлой неделе, однако о нем стало известно лишь сейчас, отмечают в школьной администрации. Объясняя причины поступка учителя, сотрудники объяснили, что пострадавшие дети списывали и пользовались телефоном на уроках. Родители подростков были вызваны в школу.

В школе запрещены телефоны. У нас даже есть приказ министерства об этом. А дети, во-первых, они снимали, во-вторых, они пользуются на уроках телефоном и списывают. Сейчас мы как раз разбираемся, вызываем родителей, — подытожили в администрации.

Как сообщалось ранее, учитель одной из школ Первомайского района Крыма напугала родителей учеников странными посланиями в тетрадях. Школьники пожаловались, что педагог также прыгает на уроках. Преподавательницу отстранили от занятий, решается вопрос о ее увольнении.