Третьеклассница обвинила учителя в попытке изнасилования на кладбище Под Челябинском третьеклассница обвинила учителя в изнасиловании на кладбище

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Третьеклассница из Челябинской области обвинила учителя русского языка в изнасиловании, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, происшествие случилось на кладбище.

Полицейские уже задержали мужчину. Следствие предполагает, что он посадил школьницу к себе в машину, отвез ее на кладбище и изнасиловал, угрожая убийством. После этого обвиняемый разрешил девочке уйти домой, где она обо всем рассказала матери.

Учитель отрицает все обвинения. По словам мужчины, он поехал за город, чтобы собрать грибы, увидев школьницу на трассе, он подумал, что она заблудилась, поэтому пригласил к себе в машину. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что СК начал расследование по делу об изнасиловании детей в лесу в 2011 году. В преступлении подозреваются два выходца из Киргизии. Один из них уже был осужден на 20 лет лишения свободы. За 12 лет следственные действия неоднократно приостанавливались, однако специалистам удалось установить личности мужчин.

В Москве тем временем задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в лифте. По информации столичного СК, россиянин проследил за школьницей и зашел с ней вместе в подъезд.