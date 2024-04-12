Участником ДТП с пешеходами в Петербурге стал умный трамвай «Довлатов» «Фонтанка»: в Петербурге пешеходов сбил умный трамвай «Довлатов» с ИИ

Фото: gov.spb.ru

Трамвай «Довлатов»

Участником дорожной аварии в Санкт-Петербурге, в которой пострадали несколько человек, оказался умный трамвай «Довлатов», оснащенный искусственным интеллектом, сообщает «Фонтанка». По информации издания, подвижной состав прибыл в город в ноябре 2023 года.

В публикации уточняется, что трамвай «Довлатов» был собран на «Уралтрансмаше». Он оснащен передовыми системами с элементами искусственного интеллекта, включая комплекс активной безопасности. Водитель трамвая утверждает, что у состава отказали тормоза. Данную версию предстоит проверить технической службе. При этом сам трамвай двигался без пассажиров, совершая так называемую обкатку.

Ранее СМИ сообщили, что в Петербурге недалеко от станции метро «Приморская» несколько человек попали под трамвай. В результате столкновения травмы получила местная жительница, она находится в тяжелом состоянии. Уточнялось, что пострадавших пришлось доставать из-под состава. Также были опубликованы кадры происшествия.

Позднее комитет здравоохранения Ленинградской области сообщил, что после наезда трамвая на пешеходов на улице Наличной в Петербурге пострадали три человека. Находившаяся в тяжелом состоянии 45-летняя женщина была госпитализирована, еще двое мужчин доставлены в Елизаветинскую больницу.