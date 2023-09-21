Участник СВО подарил ребенку боевую гранату В Краснодарском крае задержали участника СВО, подарившего ребенку боевую гранату

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Краснодарском крае участника СВО задержали за то, что он отдал гранату ребенку. По данным канала, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств) — санкция по статье предусматривает лишением свободы на срок от восьми до 12 лет и крупный штраф. Минобороны России не комментировало информацию.

По данным канала, 26-летний мужчина прошел срочную службу, после чего работал сварщиком, однако в прошлом году решил отправиться на СВО добровольцем, ночью 13 августа в станице Октябрьской около Дома культуры он передал ручную гранату Ф-1, которую привез из зоны боевых действий, несовершеннолетнему.

В апреле Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что сотрудники столичного аэропорта Внуково задержали мужчину с предметами, похожими на гранаты. По информации канала, мужчина рассказал, что является военным и его отпустили в отпуск домой в Ханты-Мансийск. Минобороны России эту информацию не комментировало.