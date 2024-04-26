Участник СВО лишился трех миллионов после избиения толпой В Волгограде напавшие на участника СВО украли три миллиона рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Волгограде толпа неизвестных украла у участника специальной военной операции (СВО) три миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в Telegram-канале. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в ночь на 1 апреля на улице Краснополянской. Хулиганы напали на 43-бойца, украли у него телефон и банковскую карту. После этого были сняты денежные средства в размере более трех миллионов рублей.

Следователям удалось установить личность одного из подозреваемых. Им оказался 16-летний местный житель. СК ходатайствует о мере пресечения в виде заключения под стражу. Также сейчас принимаются меры по установлению местонахождения всех участников нападения.

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