Убившего трансгендера экс-полицейского осудили на 9 лет колонии Экс-полицейского из Новосибирска приговорили к 9 годам колонии за убийство трансгендера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске убившего трансгендера бывшего сотрудника МВД Дениса Калинина приговорили к девяти годам строгого режима, сообщила «КП — Новосибирск» со ссылкой на решение Искитимского районного суда. По данным издания, бывший полицейский состоял в отношениях с погибшей Викторией Басаковской, которая по документам числилась Николаем. По словам друзей девушки, молодой человек избивал возлюбленную. Басаковская решила закончить отношения, а силовик пытался ее вернуть.

В последнюю их встречу во время ссоры Калинин убил девушку. После убийства отрезал ее палец, разблокировал им телефон и для отвода глаз писал сообщения от ее имени ее близким. <...>Позже выяснилось, что ее убил полицейский, — пишет издание.

Тело погибшей было найдено 13 октября 2020 года, дело в суде рассматривали в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что в туалете на железнодорожной станции в подмосковном Нахабино было найдено тело убитой девушки. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина.

Также сообщалось, что в Бурятии два подростка госпитализированы с огнестрельными ранениями ног. По подозрению в совершении преступления задержан их отчим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК России.