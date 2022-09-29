В Новосибирске убившего трансгендера бывшего сотрудника МВД Дениса Калинина приговорили к девяти годам строгого режима, сообщила «КП — Новосибирск» со ссылкой на решение Искитимского районного суда. По данным издания, бывший полицейский состоял в отношениях с погибшей Викторией Басаковской, которая по документам числилась Николаем. По словам друзей девушки, молодой человек избивал возлюбленную. Басаковская решила закончить отношения, а силовик пытался ее вернуть.
В последнюю их встречу во время ссоры Калинин убил девушку. После убийства отрезал ее палец, разблокировал им телефон и для отвода глаз писал сообщения от ее имени ее близким. <...>Позже выяснилось, что ее убил полицейский, — пишет издание.
Тело погибшей было найдено 13 октября 2020 года, дело в суде рассматривали в закрытом режиме.
Ранее стало известно, что в туалете на железнодорожной станции в подмосковном Нахабино было найдено тело убитой девушки. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина.
Также сообщалось, что в Бурятии два подростка госпитализированы с огнестрельными ранениями ног. По подозрению в совершении преступления задержан их отчим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК России.