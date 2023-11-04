У берегов Северных Курил произошло землетрясение

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В Тихом океане в районе Северных Курил произошло землетрясение утром 4 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сахалинский филиал Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН. Отмечается, его магнитуда составила 5. По данным экспертов, подземные толчки могли ощутить в Северо-Курильске силой до трех баллов.

Землетрясение магнитудой 5 произошло 4 ноября в 05:32 по сахалинскому времени, 21:32 мск 3 ноября, — указано в сообщении.

1 ноября землетрясение магнитудой 5,1 было зарегистрировано у побережья Японии, неподалеку от города Гобо. Сотрудники Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра отметили, что очаг залегал на глубине 39 километров.

В первых числах октября в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине 10 километров в районе острова Торисима. Катаклизм был зафиксирован к югу от архипелага Идзу, сейсмологи объявили угрозу формирования гигантских волн. Жителей предупредили, что последующее за этим цунами вызовет колебания воды высотой до метра. Метеорологи отметили, что этого достаточно, чтобы сбить человека с ног.

До этого, 29 сентября, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане около южной стороны Курильских островов. Оно ощущалось в Курильском городском округе в трех населенных пунктах. Разрушений и пострадавших нет, но жители Курильска, а также сел Рейдово и Китовое ощутили подземные толчки силой до трех баллов.