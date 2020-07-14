Туристам запретили приезжать в Чечню из-за коронавируса

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Оперативный штаб Чеченской Республики по противодействию коронавирусной инфекции ввёл временный запрет на въезд гостей и туристов, чтобы не спровоцировать вспышку COVID-19.

Мера принята для предупреждения распространения вирусной инфекции в регионе и сохранения жизни и здоровья граждан, — цитирует «Интерфакс» главу республиканского УГИБДД МВД Идриса Черхигова.

По его словам, открытие курортного сезона может спровоцировать вспышку заболеваемости.

В Чечне, по данным регионального управления Роспотребнадзора, на 14 июля подтверждён 1851 случай заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 28 пациентов.

Как писал NEWS.ru, российские врачи за прошедшие сутки зарегистрировали 6248 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших достигло 739 947. Также за последние 24 часа от COVID-19 вылечились 8804 пациента. Всего с начала пандемии выздоровели 512 825 человек. Жертвами болезни за сутки стали 175 заболевших. В общей сложности в России зафиксировано 11 614 летальных случаев.

К 14 июля число заболевших коронавирусом в мире достигло 13 006 764. Жертвами COVID-19 с момента вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек. Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом. Следом идут Бразилия (1 864 681) и Индия (878 254). В этом списке Россия занимает четвёртое место.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.