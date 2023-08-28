Турист на Камчатке поссорился с девушкой и пропал на Авачинском вулкане

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На Камчатке спасатели выдвинулись к Авачинскому вулкану на поиски молодого человека, пропавшего после ссоры с девушкой, сообщается в Telegram-канале краевого главка МЧС. По данным ведомства, девушка несколько часов пыталась дождаться парня у подножия исполина, но он так и не вернулся обратно.

Тревожный сигнал поступил вечером 27 августа. <...> По словам заявительницы, она совершала совместное восхождение на Авачинский вулкан с молодым человеком, но в какой-то момент, поссорившись, они разделились, — сообщили в МЧС.

К поискам юноши подключился поисково-спасательный отряд МЧС, включая два кинологических расчета. При благоприятных погодных условиях также планировалось применить беспилотники.

Авачинский вулкан расположен на юго-востоке Камчатки, к северу от Петропавловска-Камчатского. Вулкан действующий, его высота составляет 2741 метр.

Ранее группа туристов из пяти человек пропала при сплаве по реке Тые в Северо-Байкальском районе Бурятии. Путешественники, которые сплавлялись на двух катамаранах, не вышли на связь в назначенное время, после чего к их поискам подключили спасателей. Через несколько часов туристов нашли живыми, их обнаружили при обследовании местности с вертолета Ми-8 МЧС.