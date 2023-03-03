Труп замерзшего мужчины с травмами лица нашли в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Павловском Посаде обнаружили труп полураздетого мужчины с травмами на лице, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу СК по Московской области. Правоохранители устанавливают причины его смерти и проводят проверку по факту произошедшего. По одной из версий, мужчина замерз насмерть, находясь в нетрезвом состоянии.

На лице мужчины обнаружены травмы. По факту его смерти проводится проверка. Выводы о причине смерти сделают эксперты, — сообщили в ведомстве.

Труп погибшего 36-летнего мужчины обнаружила за поликлиникой № 2 местная жительница, когда утром выгуливала свою собаку. По одной из версий, погибшего избили в местной рюмочной, вынесли на улицу и оставили в снегу, из-за чего он замерз насмерть. По данным издания, мужчина был женат и у него было двое детей.

Ранее в Санкт-Петербурге на детской площадке обнаружили труп 49-летнего мужчины. Предположительно, причиной его смерти стала травма головы. На одном из тренажеров на детской площадке также были обнаружены следы крови.

До этого в сгоревшем автомобиле на юго-востоке Москвы нашли труп мужчины. Кроссовер Renault Duster загорелся на улице Некрасовской Юго-Восточного административного округа. В ходе тушения пожара на переднем пассажирском сиденье нашли тело. По одной из версий, мужчину убили, а автомобиль подожгли для сокрытия следов преступления.