Троих экс-силовиков осудят за угрозы и вымогательство 3 млн рублей Ростовские полицейские вымогали 3 миллиона, угрожая подбросить наркотики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовные дела возбудили в отношении троих бывших сотрудников полиции из отдела наркоконтроля, пишет Baza. По данным Telegram-канала, силовики вымогали 3 млн рублей у двух местных жителей, угрожая подбросить запрещенные вещества.

По версии следователей, в августе 2022 года подозреваемые 27, 25 и 23 лет ворвались в квартиру к пострадавшим, избили их и потребовали заплатить 3 млн. Также силовики заявили, что подбросят наркотики потерпевшим, если они откажутся отдать деньги.

Известно, что троих полицейских уволили из органов в конце октября прошлого года. Причиной стали результаты внутренней проверки в отделе.

Ранее в Брянске задержали подполковника полиции в отставке, который подозревается в многолетнем крышевании ОПГ «Саранские». 51-летний задержанный помогал членам банды избегать ответственности за ряд преступлений, совершенных в основном во второй половине 2000-х годов.

По версии следователей, страж порядка и некоторые его коллеги разваливали уголовные дела против ОПГ и привлекали к ответственности невиновных. Мужчина задержан как подозреваемый в участии в преступной группе с использованием служебного положения. Максимальное наказание по данной статье составляет 20 лет лишения свободы.