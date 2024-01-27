Трое детей погибли при пожаре под Нижним Новгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Их родители были госпитализированы с ожогами.

Трагедия произошла в деревне Нечаево Борского района. Предполагается, что к возгоранию могла привести неисправность печного или электрического оборудования дома.

Погибли трое детей 16, 10 и 8 лет. При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. <...> Родители детей с ожогами доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Для установления причин возгорания назначена пожаро-техническая экспертиза.

Ранее сообщалось о похожем случае в Красноярском крае. Там в результате пожара в частном доме погибли 10-летняя девочка и 17-летний мальчик. Их бабушка была госпитализирована с ожогами.

До этого стало известно о пожаре в одном из многоквартирных домов, жертвой которого стала 69-летняя пенсионерка. Женщина скончалась от отравления угарным газом после возгорания одеяла с электроподогревом.