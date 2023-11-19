Три пассажира Nissan Skyline разбились насмерть после обгона через сплошную Три человека погибли в ДТП на трассе Р-177 под Нижним Новгородом

Фото: гибдд.рф

Ночью в Воскресенском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП на трассе Р-177 с участием автомобиля Nissan Skyline, передает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД ГУ МВД России по региону. Три человека погибли на месте, один был доставлен в больницу с тяжелейшими травмами.

По данным ведомства, водитель спорткара пошел на обгон через сплошную линию. Во время перестроения обратно на свою линию движения машину занесло, и она вылетела в кювет. В ГИБДД уточнили, что водитель совершил такой маневр на территории трассы, где обгон запрещен ПДД.

Водитель и двое пассажиров скончались на месте. Четвертый пассажир был доставлен в Семеновскую ЦРБ, — говорится в сообщении.

Ранее три ребенка и двое взрослых погибли в ДТП с участием военного КАМАЗа в Крыму. Авария произошла на трассе Красноперекопск — Симферополь недалеко от села Ишунь. Грузовик лоб в лоб столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. В иномарке находилась 35-летняя учительница одной из красноперекопских школ с тремя своими детьми.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр ранее заявил, что в ряде случаев ДТП может привести к взрыву автомобиля. Эксперт отметил, что возгорание чаще всего происходит, если машина перевернулась при аварии. Кроме того, взрыв может стать следствием короткого замыкания.