Третьеклассница сломала позвоночник и просидела с болью два урока Третьеклассница из Новосибирска сломала позвоночник в школьной столовой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученица третьего класса в одной из школ Новосибирска сломала позвоночник во время обеда в столовой, сообщил Telegram-канал «Инцидент Новосибирск». Девочка просидела с болью в спине два урока, после чего учительница отправила ее домой, не показав медсестре и не позвонив родителям.

Мама ребенка рассказала каналу, что девочка упала со сломанного стула, который дала ей педагог. По словам женщины, при падении под поясницу ребенка попала ножка стула, что привело к кровоизлиянию в поясничном отделе и перелому грудного отдела. Как утверждает мать пострадавшей, учитель не стала проверять состояние стула, хотя известно, что старшеклассники часто их ломают.

В таком состоянии моя дочь отсидела два урока и только потом обратилась к учителю с болью. Учитель отправила ее домой, не позвонив родителям, не отвела ее к медику, нарушая регламент, — рассказала она.

По информации канала, девочка была госпитализирована, несколько дней спустя ее перевели на реабилитацию. Мать ребенка заявила, что лечение займет два года. Учитель тем временем даже не извинилась, добавила она.

Ранее стало известно, что в подмосковной школе ученику пятого класса оторвало палец. Ребенок получил травму во время конфликта со старшеклассниками. Подростки пытались затащить мальчика в класс, но тот стал упираться руками. В этот момент один из участников потасовки захлопнул дверь.