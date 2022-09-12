Топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока утонул в Приморье Во Владивостоке погиб топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока Печорин

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В Приморье погиб управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Иван Печорин, сообщается на сайте компании. 10 сентября он упал с борта катера недалеко от мыса Игнатьева в акватории Русского острова.

Гибель Ивана — невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким, — говорится на сайте КРДВ.

По данным газеты «Комсомольская правда. Дальний Восток», 10 сентября в МЧС поступило сообщение о пропаже. Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло передал ориентировку судам поблизости. На следующий день спасатели обнаружили Печорина, однако реанимировать его было бесполезно: вероятно, мужчина скончался сразу после падения за борт.

Печорин занимался развитием авиадоступности Дальнего Востока, включая поддержку пассажирских перевозок, модернизацию аэропортов, строительство новых взлетно-посадочных площадок. Кроме того, он развивал Единую дальневосточную авиакомпанию, созданную в 2021 году на базе «Авроры». Известно, что топ-менеджер принимал участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который прошел во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

В начале февраля 2022 года скончался скоропостижно скончался глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорь Носов. Ему было 43 года. В Корпорации охарактеризовали Носова как сильного управленца, яркого, талантливого человека и надежного товарища, отметив его существенный вклад в развитие российских регионов.