Татарстанский суд арестовал подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина

https://static.news.ru/photo/62fcf3d2-edc8-11ea-8f22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бугульминский городской суд Татарстана арестовал фигуранта дела об убийстве местного бизнесмена Евгения Деданина.

Избрали арест на два месяца, до 1 ноября 2020 года, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

Предпринимателя застрелили 1 сентября. Всё произошло возле ресторана «Аристократ» в Бугульме. Деданина госпитализировали в ЦРБ, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Подозреваемого в убийстве задержали сразу же.

Деданин стал известен после того, как в 2018 году убил двух грабителей, проникших к нему в дом. По данным издания «Реальное время», следователи не исключают, что бизнесмену могли отомстить приятели погибших два года назад злоумышленников, писал NEWS.ru.