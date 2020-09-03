16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Татарстанский суд арестовал подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина

12:27, 03 сентября 2020 12
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бугульминский городской суд Татарстана арестовал фигуранта дела об убийстве местного бизнесмена Евгения Деданина. 

Избрали арест на два месяца, до 1 ноября 2020 года, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

Предпринимателя застрелили 1 сентября. Всё произошло возле ресторана «Аристократ» в Бугульме. Деданина госпитализировали в ЦРБ, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Подозреваемого в убийстве задержали сразу же.

Деданин стал известен после того, как в 2018 году убил двух грабителей, проникших к нему в дом. По данным издания «Реальное время», следователи не исключают, что бизнесмену могли отомстить приятели погибших два года назад злоумышленников, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео