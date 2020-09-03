Татарстанский суд арестовал подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина

Бугульминский городской суд Татарстана арестовал фигуранта дела об убийстве местного бизнесмена Евгения Деданина.
Избрали арест на два месяца, до 1 ноября 2020 года, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.
Предпринимателя застрелили 1 сентября. Всё произошло возле ресторана «Аристократ» в Бугульме. Деданина госпитализировали в ЦРБ, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Подозреваемого в убийстве
Деданин стал известен после того, как в 2018 году убил двух грабителей, проникших к нему в дом. По данным издания «Реальное время», следователи не исключают, что бизнесмену могли отомстить приятели погибших два года назад злоумышленников, писал NEWS.ru.
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