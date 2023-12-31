Дагестанцам пришлось извиняться за танец, вызвавший восторг на свадьбе Дагестанским блогерам пришлось извиняться за шуточный танец на свадьбе

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Двое блогеров из Дагестана станцевали шуточную лезгинку на свадьбе и привели гостей в восторг, но впоследствии им пришлось извиняться, пишет Telegram-канал Baza. Номер выложили в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где посторонние усмотрели в поведении дагестанцев намек на нетрадиционные ценности.

Извиняюсь за поведение, не соответствующее нашему менталитету. Намерений кого-то обидеть или задеть максимально не было. Поэтому, к сожалению, танец, который проходил в закрытом кругу, в своем кругу, вышел на всеобщее обозрение, — сказал блогер Абакар.

Блогеры исполнили шуточный танец под разные песни несколько дней назад. Номер понравился и жениху, и невесте, и гостям, но в соцсети их начали обвинять в поведении, не соответствующем традициям Дагестана. При этом в основном негодовали представители старшего поколения, тогда как многие молодые дагестанцы не увидели в танце ничего предосудительного.

Ранее актриса Яна Поплавская предположила, что блогера Анастасию Ивлееву принудили извиняться за «голую» вечеринку в Москве. По мнению артистки, Ивлеева решила «откупиться благотворительностью» за мероприятие.