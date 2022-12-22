Сын крупного бизнесмена на Porsche устроил смертельное ДТП в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын крупного бизнесмена на Porsche Cayenne устроил смертельное ДТП в Петербурге на Кольцевой автомобильной дороге (КАД), передает портал «78 новости». У развязки с Краснофлотским шоссе автомобиль столкнулся сначала с машиной Opel, затем с Toyota. В результате аварии скончалась 60-летняя женщина, она была за рулем Opel. По предварительной информации, 21-летний водитель Porsche был пьян.

По сведениям портала, отец виновника ДТП занимается торговлей автомобильными деталями, техобслуживанием и ремонтом машин, а также арендой недвижимости и торговлей продуктами.

Утром 22 декабря произошла крупная авария под Новосибирском. Водитель школьного автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ, который ехал в противоположную сторону. Столкновение не было лобовым, потому жертв удалось избежать. Всего в салоне автобуса находились 36 человек, включая 27 детей.

16 декабря на 178 км трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре автобус, перевозивший на работу вахтовиков компании «Амур Минералс», съехал в кювет и перевернулся. В результате погибли восемь человек и более 20 получили травмы.