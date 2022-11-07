Судно загорелось на астраханском заводе

Фото: 30.mchs.gov

На территории Ленинского района Астрахани загорелось судно, пришвартованное на берегу. Об этом происшествии в понедельник, 7 ноября, рассказали представители регионального ГУ МЧС РФ. Открытые источники свидетельствуют о том, что там располагается Астраханский судоремонтный завод. В МЧС отметили, что сообщение о возгорании поступило в 18:04 по местному времени.

В 18:04 (17:04 мск) в оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области поступило сообщение о возгорании судна, находящегося на берегу в Ленинском районе, улица Атарбекова, дом 37, — подчеркивается в сообщении.

На погашение пожара направили 18 человек и семь единиц техники.

Как стало известно ранее, на 14-этажном здании СОГАЗа в Москве по адресу: проспект Академика Сахарова, 10, случился пожар. Об сообщили NEWS.ru в ГУ МЧС РФ. В ведомстве рассказали, что произошло тление утеплителя за вентилируемым фасадом.

На место прибыли пожарные бригады. В 13:46 пожар локализовали, а в 13:55 он был потушен. О пострадавших не сообщается. Известно, что люди самостоятельно покинули здание.