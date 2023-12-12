Суд в Коми оштрафовал Кагарлицкого Суд оштрафовал на 600 тысяч рублей и освободил из-под ареста Кагарлицкого

Фото: Наталия Казаковцева/ТАСС

Борис Кагарлицкий

Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма, передает ТАСС. Решение вынес Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре, освободив мужчину из-под ареста. Обвинение просило для социолога 5 с половиной лет колонии.

Суд постановил признать Кагарлицкого Бориса Юрьевича виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей с лишением права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на два года. Смягчить наказание до 600 тысяч рублей штрафа, — говорится в решении суда.

Борис Кагарлицкий — социолог, известный своими левыми взглядами. Во времена СССР был левым диссидентом, в 1982 году более года пробыл в заключении, будучи обвиняемым по делу об «антисоветской пропаганде». В постсоветские годы стал публицистом, симпатизировал левой оппозиции.

ФСБ официально предъявила Борису Кагарлицкому обвинение по статье о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

О том, что в отношении Кагарлицкого возбуждено уголовное дело, сообщила адвокат Юлия Кузнецова. В рамках расследования дела Кагарлицкий был этапирован в Сыктывкар. По словам его адвоката, политолог свою вину не признал.