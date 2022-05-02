Суд в Чите арестовал мужчину по делу о захвате в заложники трёхлетнего сына

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Чите арестовал местного жителя Алексея Докина, который ранее взял в заложники трёхлетнего сына, сообщает ТАСС. По решению суда, мужчина будет находится под арестом как минимум до 29 июня.

Избрать обвиняемому Докину Алексею Владимировичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, — сказала судья.

Докин полностью признал вину во время судебного заседания, однако он попросил не заключать его под стражу, чтобы у него была возможность продолжить работать и выплачивать кредит за свой бизнес.

Докина, который забаррикадировался в квартире и угрожал расправой над своим трёхлетним ребёнком, задержали 30 апреля. Читинским полицейским удалось проникнуть в квартиру и спасти ребёнка.

По предварительным данным, в этот день 35-летний Алексей Докин выгнал супругу в подъезд, а после угрожал ножом вышедшему на лестничную клетку соседу. Затем мужчина забаррикадировался в квартире и заявил, что застрелит сына. По информации органов, Докин ранее был неоднократно судим.

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством» и ч. 2 ст. 127 «Незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении несовершеннолетнего» УК РФ.