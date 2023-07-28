Суд Омска отправит в психбольницу мужчину, толкнувшего под автобус женщину Суд Омска решил отправить в психлечебницу мужчину, толкнувшего под автобус женщину

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В Омске Советский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, толкнувшего женщину под колеса маршрутного автобуса, сообщает прокуратура региона в своем Telegra-канале. Было решено отправить обвиняемого в психиатрическую лечебницу и применить к нему меры медицинского характера.

Суд установил, что у обвиняемого есть серьезное психическое расстройство, которое исключает вменяемость. В связи с этим было решено отправить его на принудительное лечение в специализированный стационар.

В суде подчеркнули, что пострадавшей удалось избежать серьезных травм благодаря своевременной реакции водителя маршрутки. Женщина ударилась о борт автомобиля. У нее диагностировали сотрясение мозга.

Отмечается, что мужчина до этого отбывал наказание в колонии, где выколол себе один глаз, за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Постановление суда в законную силу не вступило.

В апреле одноглазый мужчина в состоянии наркотического опьянения толкнул под приближающийся к остановке маршрутный автобус женщину. После этого он выдавил свой единственный глаз. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.