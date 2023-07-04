Суд отправил жену экс-судьи Чечни Мусаеву в колонию Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Зарема Мусаева

Ахматовский суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву, жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, к 5,5 годам колонии общего режима, сообщает ТАСС. Подсудимую признали виновной по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию Мусаевой определить наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сказал судья Муса Эдиев.

В январе 2021 года силовики забрали Мусаеву из нижегородской квартиры и увезли в Чечню под предлогом допроса. После 15 суток административного ареста против нее возбудили уголовное дело. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, женщина расцарапала лицо и почти лишила глаза участкового.

Мусаева, у которой сахарный диабет, больше года находится в СИЗО Грозного. По ее словам, за это время она потеряла чувствительность в ступнях, два пальца на ноге посинели, она страдает от отека ног и болей в спине, однако суд отказывает в госпитализации и стационарном лечении.

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, прилетевших на оглашение приговора Мусаевой, избили утром 4 июля в Грозном.