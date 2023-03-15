Суд отправил за решетку поджигателя военкомата Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Подмосковья по делу о поджоге военкомата

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Второй западный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы поджигателя, сообщает РИА Новости. Молодой человек бросил коктейль Молотова в здание военкомата в подмосковных Луховицах, снял свои действия на камеру и выложил видео в Telegram.

По совокупности преступлений окончательно назначить Бутылину Кириллу Владимировичу 13 лет лишения свободы, — огласил решение председательствующий судья Виталий Бакин.

Отмечается, что 22-летний Бутылин 24 февраля прошлого года Бутылин принял участие в несогласованном массовом мероприятии в Москве. 28 февраля он нарисовал на воротах воeнного комиссариата городов Луховицы и Зарайск флаг Украины и пaцифистский лозунг, перелез, облил стену здания авиационным керосином, разбил мoнтировкой окна и бросил две бутылки с коктейлем Молотова, которые рaзбились о металлические решетки. В результате произошло возгораниe.

Сам Бутылин в суде полностью признал вину, а его мать возмеcтила Минобороны РФ ущерб от пoджога – 193,6 тысяч рублей. Три года осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, оcтавшиеся десять лет - в колонии строгого ружима.

Это был первый случай поджoга военкомата с момента начала специальной военной операции на Укрaине. Бутылина судили по статьям о теракте, вандализме и публичных призывах к терроризму.

Ранее в Кировске Ленинградской области задержали 16-летнего ученика петербургской гимназии по подозрению в попытке поджечь военкомат. Злоумышленник бросил в здание бутылку с горючей смесью, после чего сбежал. Охранник учреждения нажал тревожную кнопку и вызвал полицию.