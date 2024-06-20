Суд отменил приговор уборщице, обвиненной в краже сумки с 7 млн рублей В Новосибирске отменили приговор уборщице, обвиненной в краже 7 млн рублей

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Новосибирский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, принял решение изменить наказание для уборщицы, которую прежде обвиняли в краже сумки с 7 млн рублей, пишет «МК в Новосибирске». По данным управления судебного департамента, инстанция учла аргументы истца.

По имеющимся данным, в ноябре 2021 года женщина обнаружила сумку около бизнес-центра «Речной вокзал», в которой, по ее словам, были флешка, ручка и маска. Позднее владелец ручной клади заявил, что в ней находилось 7 млн рублей.

Женщина провела в СИЗО два года. Позже ее осудили, приговорив к наказанию в виде двух с половиной лет лишения свободы, которое та должна была отбывать в колонии общего режима. Однако областной суд позднее заменил приговор на штраф в размере 60 тысяч руб. Сумму взыскания зачли за время пребывания в СИЗО.

Октябрьский районный суд Орска ранее отправил участника СВО, прежде амнистированного за убийство восьмилетней давности, в колонию строгого режима за аналогичное преступление. Он будет находиться в местах лишения свободы в течение семи лет.

Суд в Краснодарском крае прежде отправил в тюрьму местную жительницу и ее возлюбленного на 18 и 17 лет соответственно за то, что она вместе с подельником развращала несовершеннолетнюю дочь. Во время следствия стало известно, что фигурант дела совершил кражи сотовых телефонов.