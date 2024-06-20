Ураган в Псковской области повалил деревья и линии электропередачи Несколько поселений остались без электричества после Урагана в Псковской области

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Ураганный ветер повалил деревья и линии электропередачи в ряде районов Псковской области, без электроснабжения остались несколько населенных пунктов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников. Больше всего от стихии пострадали Невельский и Дедовичский районы.

В Невельском районе пострадала деревня Перебоево, где стихией были частично разрушены кровли четырех жилых домов и хозпостроек, повалены деревья. В деревне Иваново упала опора ЛЭП. Без электричества остались лагеря отдыха в районе деревни Опухлики и ряд населенных пунктов. В Дедовичском районе в деревне Дубишно повреждена кровля животноводческого комплекса. Повалены деревья и линии электропередачи, — написал Ведерников

Наибольшее количество отключений электричества отмечено в Псковском, Стругокрасненском и Невельском районах. Энергетики восстановили за ночь электроснабжение 30 населенных пунктов. Работы продолжаются. Для ликвидации последствий урагана привлечены силы региональной подсистемы РСЧС и МЧС.

Ранее были опубликованы видео обрушившегося на юг Подмосковья урагана. Кадры сделаны в городе Апрелевке. На них видно, как сильные порывы ветра наклоняют деревья. При этом ураган сопровождался дождем. К интенсификации мощных дождей в Москве и других регионах России привело глобальное изменение климата, объяснял климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселев. По его словам, число погодных аномалий на территории РФ будет только расти.