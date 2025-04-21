Суд дал почти семь лет колонии ростовскому экс-министру Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера приговорили к 6,8 года колонии

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Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера почти к семи годам колонии общего режима по новым эпизодам уголовного дела, сообщает «Интерфакс». Экс-чиновник уже отбывает наказание за злоупотребление полномочиями.

Окончательно назначить Майеру наказание в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — огласил решение судья.

Майер был освобожден от должности министра ЖКХ Ростовской области весной 2020 года. В конце того же года его задержали и отправили под арест в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями. В 2023 году Майера приговорили почти к 3,5 года заключения. Спустя год приговор ужесточили до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Ваграм Даллакян пойдет под суд. Отмечалось, что его обвиняют в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.

По версии следствия, в 2022–2023 годах обвиняемый не предпринял необходимых мер по обеспечению граждан льготными медикаментами и продуктами лечебного питания. Это привело к несвоевременному отпуску лекарств, росту отсроченных рецептов, а также нанесло ущерб поставщику соответствующих услуг.