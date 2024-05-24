«Ступить некуда»: очевидец заснял нашествие саранчи под Волгоградом Правозащитник Ульянов сообщил о нашествии саранчи в Волгоградской области

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Огромные скопления саранчи образовались в Краснодонском хуторе в Волгоградской области, сообщил в Telegram-канале правозащитник, блогер и лидер общественного движения «Активный Волгоград» Алексей Ульянов. Он опубликовал кадры нашествия насекомых. По словам активиста, из-за саранчи на территории хутора буквально ступить некуда.

Под мостом их тучи, ступить некуда. Хуже, чем в муравейнике. Нашествие саранчи! Гляньте, сколько ее здесь! — возмутился Ульянов в ролике.

На опубликованных кадрах видно, что саранча полностью заняла дороги и обочины. По словам правозащитника, насекомые сметают все на своем пути, включая посаженное на угодьях. Он отметил, что такого в регионе не было уже давно, а также выразил опасения за местных фермеров.

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