Студентам, привлечённым к борьбе с COVID-19, пообещали зарплату в 100 тысяч

https://static.news.ru/photo/d6f5cd90-8a04-11ea-9c60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В московские больницы, где лечат пациентов с COVID-19, начали принимать на работу студентов медицинских вузов. По данным столичного оперативного штаба, их зарплата составит более 100 тыс. рублей в месяц. Кроме того, они будут обеспечены бесплатным питанием и средствами индивидуальной защиты.

Студентам предлагается на выбор несколько вариантов работы. Ежемесячная заработная плата составит более 100 тысяч рублей, — сообщили ТАСС в штабе.

Для работы с коронавирусными больными студенты должны пройти обучение на портале непрерывного медобразования Минздрава РФ.

Как писал NEWS.ru, координационный совет при правительстве РФ поручил Минздраву до 28 апреля обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов, которых задействовали в лечении заражённых коронавирусом. Выплаты получат студенты старших курсов, проходящие учебную практику в больницах и задействованные в лечении россиян с лёгкой формой COVID-19.

Ранее Минздрав разрешил больницам привлекать студентов к лечению больных COVID-19 в качестве волонтёров, а 24 апреля министр Михаил Мурашко допустил, что эта практика станет массовой в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.