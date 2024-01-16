Студент подпал под статью о госизмене за серию хакерских атак На студента из Томска завели дело о госизмене после хакерских атак на мэрию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по статье о госизмене в отношении 18-летнего студента-программиста из Томска после серии хакерских атак на информационные ресурсы мэрии и Томского политехнического университета, сообщает Telegram-канал Baza. По версии следствия, подозреваемый действовал по указанию украинских спецслужб.

Согласно данным ФСБ, в начале прошлого года студент получил задание от представителя украинской хакерской группировки Cyber Anarchy Squad. После этого он дважды — в январе и марте — устраивал хакерские атаки на администрацию и вуз.

Накануне стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о госизмене в отношении жительницы Удмуртии. Основанием для этого послужило ее вступление в украинскую террористическую организацию, запрещенную в России. Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что ФСБ обвинила в госизмене жителя Тамбовской области, планировавшего попасть на Украину через Турцию. По данным Центра общественных связей ведомства, мужчина переписывался с представителями украинских формирований и намеревался вступить в ВСУ.