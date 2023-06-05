Студент колледжа пытался поджечь военкомат в Челябинской области Baza: студента задержали за попытку поджога военкомата в Челябинской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Челябинской области за попытку поджога военкомата в городе Аша задержали 17-летнего студента колледжа. По его информации, ночью 4 июня молодой человек бросил в здание комиссариата «коктейль Молотова», после чего скрылся с места, но вскоре был пойман. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным Baza, около часа ночи студент второго курса одного из уфимских колледжей пришел на Советскую улицу, бросил в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью. Несмотря на то что здание охранялось тремя сотрудниками Росгвардии, парню удалось сбежать, однако позже в тот же день его задержали сотрудники ФСБ.

На допросе юноша объяснил свой поступок тем, что таким образом хотел выразить протест против российской спецоперации на Украине. На тинейджера завели уголовное дело о покушении на теракт и диверсии.

4 июня УФСБ по Челябинской области сообщило о задержании подозреваемого в попытке поджога военкомата и диверсии на участке Южно-Уральской железной дороги. Задержанному грозит пожизненное заключение.

Ранее в Центральном окружном военном суде рассказали, что за 2022 год в России было совершено 77 попыток поджога военкоматов. Судья Артем Макаров озвучил соответствующие данные в ходе заседания по делу двух жителей Челябинской области, обвиняемых в поджоге здания администрации города Бакала.