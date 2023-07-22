Стрелка в подмосковном поселке убили при задержании «112»: захвативший коттедж в Подмосковье был убит при задержании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники СОБР ликвидировали стрелка, забаррикадировавшегося в коттедже элитного поселка Шервуд в Московской области, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, силовики были вынуждены открыть стрельбу после того, как мужчина начал сопротивление.

Как уточнял канал, ранее сотрудники СОБР начали штурм дома, где забаррикадировался мужчина. Силовики применили против него газовые гранаты. Преступник пытался вести ответный огонь.

Коттедж в подмосковном поселке выставлен на продажу. Его владелица в данный момент находится за границей. По словам женщины, о взломе она ничего не знает.

О происшествии стало известно 22 июля в районе 12:00. По данным Telegram-канала «112», сотрудникам частной охранной службы поступило сообщение о взломе. Прибывшие на место чоповцы обнаружили мужчину, одетого в военную форму и бронежилет. Он выкрикивал, что является участником спецоперации, а вломиться в дом ему приказал Бог.

Уточнялось, что преступник попытался взять в заложники сотрудника полиции. Ему удалось сбежать через открытое окно. По факту посягательства на жизнь правоохранителя было возбуждено уголовное дело.

Telegram-канал Mash также сообщил, что преступник намеревался остаться жить в захваченном доме. Отмечается, что мужчина является психически нездоровым.