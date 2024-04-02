Стрельба над Невой обернулась для петербуржца уголовным делом и изолятором «Фонтанка»: в Петербурге задержали мужчину после стрельбы на мосту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга устроил ночью стрельбу на Большеохтинском мосту, сообщает «Фонтанка». В издании уточнили, что мужчину задержали и поместили в изолятор, против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Инцидент произошел накануне ночью. В дежурную часть поступило сообщение о стрельбе. Сотрудники «Мостотреста» отсмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения и увидели, как лысый мужчина около двух часов ночи произвел несколько выстрелов.

Через некоторое время наряд полиции задержал подозреваемого на улице Красного Текстильщика. Им оказался 31-летний слесарь-механик, который проживает в Купчино. В качестве оружия мужчина использовал «Пионер», его мотивы неизвестны. Уточняется, что в 2011 году он уже получал условный срок за подобное деяние.

Ранее у стадиона в Петроградском районе Санкт-Петербурга прохожие обнаружили пожилого мужчину в крови. Уточняется, что петербуржец в одних трусах пытался нырнуть в воду. У него обнаружили многочисленные порезы на руках, травму груди и головы. Кроме того, он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что в Сети появилось видео стрельбы на шиномонтаже у торгового комплекса «Академ-парк» в Санкт-Петербурге. Мужчина оказался недоволен счетом за оказанные услуги и схватился за пистолет.