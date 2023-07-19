Telegram-канал Baza сообщает, что сотрудники ФСБ и Центра «Э» задержали в Казани мужчину, который собирал дома взрывчатку и сделал схрон с 17 бутылками керосина возле Казанского высшего танкового командного училища. По данным канала, подозреваемый является сторонником легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) собирался поджечь бронетехнику.