Стихийный мемориал возник на месте смертельной аварии в Благовещенске Жители Благовещенска несут цветы и игрушки к месту ДТП, где погибли пять человек

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Жители Благовещенска организовали стихийный мемориал на пешеходном переходе, где накануне пьяный водитель минивэна сбил девять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Люди несут к месту аварии цветы и игрушки в память о пяти жертвах трагедии.

Горожане продолжают нести к месту трагедии цветы, свечи и мягкие игрушки. На ограждении тротуара висят письма скорби по погибшим. На месте дежурят сотрудники полиции.

Ранее водитель Евгений Бакарюкин, устроивший смертельное ДТП в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших. Мужчина признал, что «совершил страшное злодеяние», и отметил, что заслуживает «самого сурового наказания».

Он такж рассказал, что работает таксистом и вышел на смену в 04:15 утра. Он объяснил, что выполнил 33 заказа и к обеду устал. По его словам, вместе с другом он распил бутылку водки объемом 0,7 литра и это наложилось на его усталость.

Соседка Бакарюкина рассказала NEWS.ru, что он злоупотреблял алкоголем. Собеседница издания отметила, что он работал охранником и иногда брал разовые подработки. По словам женщины, она никогда не видела мужчину трезвым.

Благовещенский городской суд арестовал водителя микроавтобуса на два месяца. 59-летнему мужчине предъявлено обвинение в пьяной езде, повлекшей смерть двух и более лиц. Жертвами аварии стали пять человек.