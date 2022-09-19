Стало известно о состоянии школьника, избитого мужчиной в Железногорске Мать избитого пьяным мужчиной третьеклассника рассказала, что ее сын отделался ушибами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать третьеклассника, которого избил пьяный мужчина в Железногорске, рассказала, что ее сын сильно не пострадал, сообщает «360». По ее словам, у ребенка опухло ухо и появилась ссадина на брови.

Конечно, не каждый на такой поступок решится...Степа (ребенок на видео. — NEWS.ru) заступился за нее (женщину на остановке. — NEWS.ru), мужчина на него набросился, дети разбежались. Потом Степа пришел домой, мы вызвали полицию, — сказала мать пострадавшего.

Инцидент произошел 17 сентября. В тот день пьяный мужчина начал оскорблять женщину рядом с автобусной остановкой. За нее заступился мальчик по имени Степа. После этого мужчина ударил его по лицу пачкой сока.

Позже на мужчину завели уголовное дело по статье «Побои». Агрессору грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве десятилетний школьник попал в больницу после избиения детьми в батутном центре, расположенном в торговом центре «Капитолий», сообщил отец пострадавшего мальчика. Он добавил, что один из родителей, отдыхавших в батутном центре, избил и его.