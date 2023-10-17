Стало известно, сколько людей призовут в армию в Петербурге в этом году Комиссариаты Петербурга планируют призвать в армию около 2,5 тысячи человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военные комиссариаты Санкт-Петербурга продолжают проводить осеннюю призывную кампанию, в ее рамках планируется призвать более 2,5 тысячи человек, заявил NEWS.ru начальник отдела подготовки и призыва граждан петербургского ВК Олег Мазурин. При этом он подчеркнул, что в ходе кампании в комиссариаты для сверки данных будут вызваны свыше 20 тысяч человек.

Осенняя кампания 2023 года станет последним призывом, в рамках которого на военную службу отправляют граждан в возрасте до 27 лет. С 1 января 2024 года вступает в силу новый закон, позволяющий призывать граждан в возрасте до 30 лет. Кроме того, в следующем году гражданам начнут рассылать повестки через портал «Госуслуги».

Оповещение граждан осенью 2023 года будет осуществляться путем личного вручения повестки, а также через Почту России с уведомлением. Оповещение через «Госуслуги» будет осуществляться немного позже, после наладки оборудования, — объяснил Мазурин.

Осенняя призывная кампания будет проходить в период с 1 октября по 31 декабря. Под призыв подпадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, то есть те, кто родился в 1996–2005 годах. Отправка призывников началась 16 октября, срок службы составит 12 месяцев. Подчеркивается, что призывников не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции.