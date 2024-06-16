Стало известно, почему произошел захват заложников в ростовском СИЗО Меркачева: нехватка сотрудников могла стать причиной захвата заложников в СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной, по которой стал возможен захват заложников в ростовском СИЗО, могла стать нехватка сотрудников исправительного учреждения, заявила NEWS.ru член совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Также, по ее словам, повлиял тот факт, что изолятор переполнен заключенными.

Я думаю, тому есть несколько причин. Одна из главных, конечно, особенности региона. Он тяжелый сам по себе, там военный окружной суд ежедневно рассматривает по несколько террористических дел. Вот это прям беда. И там перелимит в СИЗО. Конкретно в этом изоляторе свыше 300 лишних заключенных было. И представьте, когда большое количество заключенных, при этом нехватка сотрудников, все пробелы безопасности, — заявила Меркачева.

Она также отметила, что нынешний инцидент должен стать поводом для «грандиозных изменений» в отношении заключенных, содержащихся в СИЗО за тяжкие преступления. По мнению Меркачевой, террористам удалось завербовать кого-то из сотрудников, чтобы получить запрещенную символику, ножи и другие предметы для захвата заложников.

Плюс нам всегда говорили, что террористы содержатся особо, но мы всего этого не увидели, — подчеркнула член совета.

Ранее военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на несколько проблем, из-за которых в Ростовской области произошел захват заложников в СИЗО. Журналист задался вопросами, как такое могло произойти и почему террористам удалось объединиться.

Он указал, что вызывает вопросы, как преступники смогли выломать решетку и попасть в оперчасть, где произошел захват заложников. Коц объяснил, что решетка на окнах — не единственное препятствие и к нему невозможно пройти незамеченным.