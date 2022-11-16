Стало известно об исчезновении замгубернатора Херсонской области В Геническе пропала замгубернатора Херсонской области Губарева

Фото: k_gubareva/vk.com

Екатерина Губарева

В Херсонской области пропала заместитель губернатора региона Владимира Сальдо Екатерина Губарева, об этом сообщил ее супруг, Павел Губарев, в Telegram. По его словам, она перестала выходить на связь еще днем 15 ноября. Последнее место, где она была замечена, — это здание херсонского правительства в Геническе.

Вчера (15 ноября. — NEWS.ru) около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где её видели, — здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны, — написал Губарев.

По состоянию на 13:00 16 ноября замгубернатора Херсонской области так и не была найдена, об этом ее супруг сообщил в беседе с NEWS.ru.

Пока ничего не известно. Ищу концы. Вчера списывались днем, — сказал он.

9 ноября в ДТП в Херсонской области погиб предыдущий замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Автомобиль, в котором он ехал, столкнулся с грузовиком. Предполагается, что виновником аварии является водитель грузовой машины. По предварительным данным, он совершил опасный маневр, а водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Президент Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно. Русская община Крыма намерена обратиться к местным властям с предложением назвать именем Стремоусова одну из улиц в Симферополе. Сенатор Сергей Цеков назвал погибшего очень положительным и выдержанным человеком, чья жизнь является примером.